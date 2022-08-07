نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moe.gov.eg” موقع وزارة التربية والتعليم تظلمات الثانوية العامة 2022 الموعد والتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع وزارة التربية والتعليم تظلمات الثانوية العامة، حيث تم اعتماد النتائج من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن نتائج الثانوية العامة 2022، وقد تابعناها معكم في موقعكم ثقفني، وزاد بعدها البحث بين الطلاب والطالبات من ساعة إعلان نتيجة الطلبة عن تظلمات الثانوية العامة، حيث لاحظنا ان مجاميع الطلاب والطالبات بشكل عام قليلة، ونسب الرسوب في الشعبة الأدبية عالية بشكل ملحوظ، وسنتابع معكم موعد تظلمات الثانوية العامة، والمصاريف الخاصة بها، وكيف يمكنكم الدخول إلى الرابط الخاص بها، فتابعوا في ثقفني.

تظلمات ثانويه عامه

وبعد أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن النتائج، تم الإعلان بعدها في خلال ساعات عن تفاصيل تقديم التظلمات للعام الدراسي 2022، وتم الإعلان عن التفاصيل والمصاريف الخاصة بتقديم التظلم، والتي صدمت الكثير من الأشخاص حيث إن سعر المادة أصبح عاليا بشكل ملحوظ، وهذا ما سنتابعه معكم.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بفتح باب التظلم كل عام، ويقدم الآلاف من الطلاب بكل عام، ويحصل نسبة منهم على الدرجات الخاصة بهم في حالة اذا وجد أي خطأ في التصحيح، ولكن في الكثير من الحالات في حالة عدم وجود خطأ في التصحيح أو تجميع الدرجات فإنه لا يحدث تغيير في درجة الطالب، ولكن الكثير من أولياء الأمور والطلبة على أمل أن يكون التظلم في صالحهم.

وتعرفنا معكم على تنسيق كلية الشرطة 2022.

مواعيد تظلمات الثانوية العامة

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد فتح باب التقديم والفترة التي يمكن للطلاب التقديم عليها، وهذا كما في الموعد التالي:

يبدأ التقديم من يوم الإثنين 8 أغسطس 2022 ميلادية.

يستمر تقديم طلبات التظلمات حتى الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، وبعدها تظهر النتائج بأيام.

ويتم أولا إلكترونيا عبر موقع وزارة التعليم أولا عبر رابط نتركه لكم بالأسفل.

وفي حالة اذا كنتم تفكرون في التقديم في كلية او معهد عسكري، فقد تعرفنا معكم على تنسيق الكليات العسكرية 2022.

موقع وزارة التربية والتعليم تظلمات الثانوية العامة

ويمكنكم التقديم على التظلمات عبر اتباع خطوات التقديم لعمل تظلم، وهذا عبر موقع وزارة التربية والتعليم كما أعلن السيد الوزير اليوم، وهذا كما تتابعون في الآتي: