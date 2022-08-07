محافظ كفر الشيخ: إنشاء كوبريين علويين جديدين لربط غرب العاصمة بشرقها

جدة - نرمين السيد - وأوضح، أنه تم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله اتجاهين على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة ، بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، ومسار العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبرى المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجارى إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذى يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى، الذى يعقده جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، واسلام طه، معاون، محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وأضاف نور الدين، سيتم إقامة كوبرى أخر بمحور سعد زغلول لربط شرق بغرب العاصمة، لتنتهى تماما مشكلة الزحام والتكدس بالعاصمة، ولخدمة قاطنى الإسكان الجارى إنشاؤه بمنطقة غرب.