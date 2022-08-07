لطلاب الثانوية.. اعرف إزاى تختار الكلية المناسبة لمجموعك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتور بثينة، خلال حوارها مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامة إنجى القاضى، إن على طلاب الثانوية العامة عدم الخوف من انخفاض الدرجات مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن هذا الانخفاض يعنى انخفاضًا أيضًا فى التنسيق.
وأكدت، أن كلية الهندسة التكنولوجية، حاسبات ومعلومات، إدارة الأعمال، الطب، الاقتصاد والقانون من أكثر الكليات التى عليها إقبال كبير من قبل الطلاب خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة احتياج السوق العالمية والمحلية لهذه التخصصات.
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