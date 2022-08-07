عضو «الأعلى للجامعات» يوضح أهمية دخول جامعات أهلية جديدة إلى الخدمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح زكى، خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامة إنجى القاضى، أن الجامعات الأهلية الآن متطورة ومتخصصة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنها تنتمى لسوق العمل بصورة كبيرة، ولهذا أصبح أمام الطلاب القدرة على الاختيار من بين الجامعات المختلفة التى توجد الآن فى مصر.

وأضاف، أن العام الدراسي الحالي سيكون أكثر اتزانًا من السنوات الماضية خاصة في ظل توافر عدد كبير من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية والأجنبية.