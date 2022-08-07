«ابدأ حلمك السينما بين إيديك».. وزيرة الثقافة تسلم شهادات الدفعة الثانية

جدة - نرمين السيد - سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الثانية لمبادرة «ابدأ حلمك السينما بين إيديك» دفعة أغسطس ٢٠٢٢ والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ويشرف عليها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالهيئة كما شهدت جانبا من فعاليات مبادرة صيف بلدنا وذلك بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية .





وهنأت عبد الدايم خريجى المبادرة وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح ومواصلة إثبات الذات فى مجال السينما الذى وصفته باحد الادوات البراقة لنشر الوعى والتنوير.

وأضافت، أن المواهب الواعدة التى أفرزها المشروع تؤكد ثراء وخصوبة تربة مصر الإبداعية، موضحة أن السينما بين إيديك من المشروعات التى تعمل على إتاحة الفرصة لاكتساب المهارات فى هذا المجال وخلق أجيال تستعيد أمجاد السينما المصرية.

وتابعت أن مبادرة "صيف بلدنا" تواصل تفعيل استراتيجية تقديم المنتج الثقافى للدولة لكافة أبناء الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، مؤكدة أن برنامج المبادرة يعمل على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وإعادة إحياء التراث الشعبى المصري، مشيدة بالإقبال الجماهيرى الكبير على كافة فعاليات المبادرة بالإسكندرية والمحافظات.

من جانبه قال الفنان هشام عطوة، إن فعاليات صيف بلدنا تقدم بالمجان فى المحافظات الساحلية، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف أكبر عدد من الجمهور خاصة فى المناطق التى تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين، موضحاً أن المبادرة تأتى ضمن سلسلة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مختلف محافظات وربوع الوطن.

يذكر أن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك» تم تنفيذه بقصر ثقافة الأنفوشى فى وتضمن دورات متخصصة فى كافة مجالات السينما منها السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج ، الإنتاج، التصوير، الهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيليى، مدخل للرسوم المتحركة، مدخل لموسيقى الافلام وغيرها ليتمكن الدارسين من الاطلاع على مكونات هذا الفن.

أما مبادرة صيف بلدنا تأتى فى إطار خطة وزارة الثقافة بالخروج إلى الجماهير فى أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية مجانا للمصطافين فى المحافظات الساحلية، من خلال فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة والمجسدة لطبيعة كل محافظة وتشارك بها الفرق التابعة للهيئة منها فرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية، بجانب فرقة النيل للموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات التلقائية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية و فرقة مطروح للفنون الشعبية ، فرقة أوبرا عربى وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية وغيرها.