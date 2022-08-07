جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام –مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- معالى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذى وافته المنية اليوم.





وقال فضيلة المفتى فى بيان له: إن الفقيد قدم الكثير لخدمة القضاء المصري، فهو يعد أحد شيوخ القضاء الذين أفنوا أعمارهم من أجل العدالة والقانون. وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى الجمهورية ينعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.