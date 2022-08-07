بطريرك الكاثوليك يهنئ الطلاب الناجحين بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقال فى تهنيته: "مشاركا كل الآباء والأمهات، فى الفرحة والشكر للرب، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهانى إلى جميع أبنائى وبناتى، الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الصف الثالث الثانوى، متمنيا لهم مستقبلا باهرا بالنجاح والتوفيق فى كل ما هو صالح، مصليا من أجل أن يكونوا شهودا حقيقيين للمسيح، وعناصر بناءة لوطننا مصر الغالية وأينما وجدوا، بمعونة الروح القدس، وشفاعة أمنا مريم العذراء".

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