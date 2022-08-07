نائب محافظ الوادى الجديد: 20 طبيب رعاية للعمل بقرى مركز باريس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسة نائب المحافظ، اليوم السبت، لاجتماع مع أعضاء لجنة التميز الحكومى بمقر نادى الهجن بمركز باريس، وذلك للوقوف على استعدادات المركز لاستقبال لجنة التقييم الميدانى خلال زيارتها لقرية بغداد، بحضور عبد الناصر صالح رئيس المركز وأشرف الأنوار منسق المسابقة بالمحافظة.
ووجهت نائب المحافظ - خلال الاجتماع - بتكثيف أعمال التجميل ورفع الكفاءة بأنحاء قرية بغداد والتركيز على المقومات المتميزة بها وتكاتف جميع القطاعات لتوفير الخدمات اللائقة للمواطنين.
وعقب الاجتماع، قامت نائب المحافظ بجولة تفقدية لعدد من المواقع بالقرية، شملت الوحدة الصحية ومجمع الخدمات الاجتماعية ومدرسة بغداد، موجهة برفع كفاءة المبانى الحكومية واستكمال أعمال إنشاء الحديقة والممشى، لتوفير متنفس حضارى للمواطنين وحصر احتياجات القرية لبحث سرعة توفيرها.
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