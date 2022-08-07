النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق المستشار حسين عبده خليل

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجموع المستشارين الأعضاء، وفاة المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والذى وافته المنية مساء اليوم السبت.





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