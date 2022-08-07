وزير التعليم: نتيجة الثانوية تعبر عن مستوى الطلاب الحقيقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الغالبية العظمى من درجات طلاب الثانوية العامة، انعكاس حقيقى لمستواهم وما حصلوا عليه فى الامتحانات، مشيرا إلى أن لم يحصل أى طالب على درجة واحدة بعد التظلم الذى قدموه العام الماضى لأن الخطأ فى التصحيح الإلكترونى شبة منعدم.





وأوضح وزير التربية والتعليم خلال برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامى سيد على العام الماضى لم يشهد حصول الطلاب المتقدمين لتظلمات على درجات، رغم العدد الكبير للتظلمات المقدمة، متابعًا:"رأوا الورقة ونماذج الإجابة واقتنعوا أنها درجاتهم". وذكر أنه لا يوجد عنصر بشرى فى التصحيح، مشيرا إلى أنه بلاش نعمل أحلام ونعشم نفسنا بحاجة، عند الغالبية العظمى دى نمرة الأولاد ومستواهم، وتنسيق الجامعات من المقرر أن يستوعب أعدادًا كبيرة هذا العام. وأوضح أن التظلم أيام التصحيح اليدوى كان نوعًا من المقايضة، مضيفا أن الكلام ده مش موجود فى نوع الأسئلة والتصحيح ده، مش عاوزهم يتعشموا فى حاجة ويتكبدوا مصاريف وجهد دون عائد.

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