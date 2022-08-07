عاجل- أول تعليق من وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيبدأ استقبال التظلمات من نتائج الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل ولمدة 10 أيام، لافتًا إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يجري بشكل إلكترونى 100%.





وتابع "وزير التربية والتعليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم السبت،: "تظلمات الطلاب على نتائج الثانوية العامة العام الدراسي الماضى 2020-2021 لم تشهد حصول أى طالب على درجة واحدة، ومش عايز الناس يبقى عندها أحلام غير واقعية". وواصل : "لا يوجد أخطاء في نظام التصحيح الإلكترونى، ولو الطالب مش متأكد فعلًا من وجود خطأ فلا أنصحه باللجوء للتظلم".

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