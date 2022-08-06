محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة بالتفوق

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها المحافظ معهم اليوم السبت عقب إعلان النتيجة، مؤكدًا أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة الجيزة يحتذى بهم لباقى زملائهم.





وهم: "مريم حسن عبد المنعم عويس - إدارة العجوزة – علمى رياضة والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وندى محمود عبد المولى عبد الحميد – إدارة الهرم – علمى رياضة والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية ومهند محمد شعبان محمود – إدارة الدقى – الشعبه الأدبية – الرابع مكرر على مستوى الجمهورية ولينه أحمد فؤاد محمد محسن – إدارة الهرم – الشعبة الأدبية – السادس مكرر على مستوى الجمهورية".

وأثنى المحافظ عليهم واستمع إلى تطلعاتهم وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدًا تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كما حرص المحافظ على تهنئة أولياء أمورهم وتشجيعهم على دعم ومساندة أبنائهم خلال مسيرتهم العلمية، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.