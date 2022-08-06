الإفتاء: الانتحار حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء، فى بيانها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الانتحار حرام شرعًا، وهو من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وقول النبي ﷺ: «ومن قتل نفسه بشئ عُذِّبَ به يوم القيامة» (متفق عليه)، ومع كون المنتحر مرتكبًا لكبيرة إلا أنه لا يجوز وصفه بالكفر والخروج عن الملَّة، بل يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويُدعى له بالرحمة والمغفرة، ومع ذلك لا ينبغي التقليل من إثم هذا الجرم العظيم، ولا خلق مبررات له".

ونصحت دار الإفتاء بضرورة اللجوء إلى الأطباء لعلاج الاكتئاب والأفكار الانتحارية، قائلة "ويجب على من شعر بمقدماته كمريض الاكتئاب أن يسارع إلى اللجوء للأطباء المختصين لمساعدته على العلاج وتجاوز أزمة المرض".