توجيه وزارى بإنهاء أعمال إضافة وحدة قسطرة بـ العلمين النموذجى

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة إنهاء أعمال إضافة وحدة قسطرة قلبية (تشخيصية، علاجية)، ووحدة رنين مغناطيسى متكاملة، بمستشفى العلمين النموذجى، فى محافظة مطروح، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمستشفى، اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور شريف الملوانى، مدير المستشفى، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى من المواطنين والمصطافين والعمال.

وحرص الوزير خلال جولته على تفقد مختلف أقسام المستشفى، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية، مؤكداً أهمية مستشفى العلمين المركزى، فى تقديم كل الخدمات بمختلف التخصصات الطبية والجراحية البسيطة والدقيقة على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد غرف الملاحظة وغرف الرعاية المركزة، والحضانات للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث أشاد الوزير بانتظام سير العمل داخل المستشفى، والتزام الفرق الطبية، وحرصهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية للمرضى.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير حرص على التأكد من توافر أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته، بما يضمن تقديم أفضل أوجه الرعاية للمترددين على المستشفى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى، تبلغ 96 سريرا (47 سريرا داخليا، 20 سرير رعاية مركزة، 10 أسرة حضانات، 9 أسرة غسيل كلوى، 10 أسرة طوارئ)، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات.

وتابع عبدالغفار أن جولة الوزير تضمنت تفقد مستشفى مارينا المركزى، التابع لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والوقوف على معدلات الإنجاز، والتى تجاوزت الـ 80%.

ولفت عبدالغفار إلى أن المستشفى يقدم الفحص السريع والخدمات الأولية والإسعافية من خلال وحدة إسعاف متكاملة ملحقة بالمستشفى، فضلاً عن خدمة الإنعاش القلبى الرئوى بواسطة وحدة متكاملة ومجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير حرص على تفقد كل عيادات المستشفى والبالغ عددها 10 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة، العظام، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، الأسنان)، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين، فضلاً عن التأكد من توافر كل المستلزمات الطبية.

وشدد الوزير خلال جولته على الالتزام بجداول الصيانات الدورية للأجهزة الطبية بالمستشفى، فضلاً عن استبدال كل الأجهزة القديمة بأخرى حديثة، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أن المستشفى يقدم خدماته على مدار الـ 24 ساعة.