الأوقاف: فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية

وذكرت الوزارة - فى بيان، اليوم السبت - أنه من المقرر أن يدرس المتقدم السنة التمهيدية، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، وإذا لم يوفق فى الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح، موضحة أنه على من يرغب فى الدراسة تسجيل بياناته على الرابط التالى من هنا
وأشار البيان إلى أن المصروفات الدراسية لهذه السنة هى 400 جنيه فقط، ويمكن أن يتم الدفع على دفعتين، الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة، والثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.
ومن ناحية أخرى، هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور عبدالله حسن عبدالقوى مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف لحصوله على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن رسالة بعنوان "استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بجامعة الأزهر الشريف".
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