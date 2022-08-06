الثالثة مكرر على الثانوية العامة أدبى: لم أذاكر بمواعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت عائشة حسن طه، الطالبة الحاصلة على المركز الثالث فى الثانوية العامة بالإسكندرية 2022، إنها كانت تلقى الدعم المعنوى والمادى اللازم من أهلها، وكانت تسعى أن تكون عند حسن ظنهم، وتحصل على مجموع يجعلها تلتحق بكليات القمة.





وأوضحت أن طريقة مذاكرتها لم تكن بمواعيد محددة، ولكن كانت تدرس وتجتهد حتى تنتهى من واجباتها، مضيفة أنها تحلم بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القسم الإنجليزى، لتصبح محللة اقتصادية أو تعمل فى مجال الاستثمار، أو الإعلام. من جانبها، قالت والدة عائشة، إنها كانت تواجه صعوبات بدنية أثناء فترة الدراسة مما جعلها تفقد الكثير من وزنها، حتى وصل إلى حد الأنيميا، ولكنها لم تكن تشعر بأى ضغط نفسى من أهلها. وأكدت والدة عائشة أنها علمت بنتيجة ابنتها عن طريق إحدى صديقاتها والتى هاتفتها تليفونياً وقالت لها: "ابنتك من الأول على الثانوية العامة"، فأصابها حالة من السعادة والهيستريا وتوجهت إلى غرفة نوم ابنتها وأيقظتها من النوم وأبلغتها بهذا الخبر السعيد.

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