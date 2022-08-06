محافظ دمياط: وفرنا المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحانات هذا العام بسهولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تقديمها التهنئة للطالب إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل بمدرسة "الشهيد ماهر رخا" الثانوية بإدارة الروضة التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022 للشعبة العلمية "علوم ". وأعربت المحافظ، فى بيان، عن سعادتها بحصول ابن المحافظة على هذا المركز المتميز، وعن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد، ولجميع الطلاب.

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