محافظ قنا: إنشاء 37 مركز شباب ضمن مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن أعمال التطوير هدفها أن تصبح مراكز خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، مركز شباب المراشدة الذى تم إنشاؤه ضمن مبادرة "حياة كريمة " على مساحة 3 آلاف متر مربع، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية به تمهيدا لاستلام المركز وبدء التشغيل التجريبى.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب المبنى بالكامل، وتم تزوده برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأثيث المبنى تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى.

وأشار إلى أهمية الدور الذى تقوم به مراكز الشباب فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم فى تأهيلهم جسمانيًا وبدنيًا وعقليًا، مشيدا بجهود الدولة فى التوسع فى تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية أسلوب حياة للشباب، بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم.