54 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية «الدور الثانى»

وصرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.
وتابع رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات "رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية" الدكتور محمد موسى عمارة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.
كما وجه التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بمحاولات الغش التقليدى والإلكترونى باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وتم ضبط حالة واحدة للغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول.
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