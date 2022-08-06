أسامة ربيع: زيادة مرور السفن السياحية 80% وحوافز جديدة بمناسبة cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 10:26 مساءً - تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن أهم الإنجازات التى حدثت فى القناة بمناسبة مرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، وأكد أن القناة الآن تتحمل كل أنواع السفن فى العالم بأعماق كبيرة، ومنذ اليوم الأول لافتتاح القناة الجديدة نعتبر أن هذا عيدا قوميا، ونعتبر أن هذه الإنجازات محصلة جهد وعرق عمال قناة السويس بالكامل منذ تخطى أزمة كورونا ثم أزمة روسيا وأوكرانيا، استطعنا تقديم إنجازات كبيرة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، عن حوافز جديدة سيتم تقديمها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلا: "سنعلن عن قناة سويس خضراء 2030 بمحطات توليد طاقة محولة من تيار عادى إلى تيار نظيف سواء رياح أو طاقة شمسية، وكذلك سيارات مرشدين قناة السويس تم تحويلها جميعا إلى الغاز، ونسعى لتحويل الاسطول الذى يعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود الأحفورى، وسيكون لدينا حوافز للسفن التى تعبر القناة بوقود نظيف وسنعلن عن تلك الحوافز فى مؤتمر شرم الشيخ".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: "لدينا حوافز تسويقية كى نجذب العملاء للعبور من قناة السويس ونتابع كل الأزمات التى تحدث فى العالم"، لافتا إلى الإنجازات التى قام بها القائمين على قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة وتم عبور 426 سفينة فى 4 أيام، وحققت قناة السويس أعلى مستوى من الدخل هذا العام بـمعدل دخل 7 مليارات دولار، وهى تعتبر أمن ممر مائى فى العالم.