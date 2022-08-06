محافظ الجيزة يهنئ رئيس قضايا الدولة بتولى مهام منصبه  

حضر اللقاء نواب الرئيس المستشار عبدالعال جرنة، نائب الرئيس رئيس التفتيش الفنى، و المستشار أحمد فكرى نائب الرئيس الأمين العام، والمستشار هانى محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني والمستشار مكرم عبد الله نائب رئيس الهيئة، والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشى نائب الرئيس.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، بين المحافظة والهيئة لتيسير العمل القضائى للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فى القضايا الخاصة بالمحافظة المقامة منها أو عليها.
فيما، أعرب المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة، عن شكره لأحمد راشد محافظ الجيزة، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع المحافظة لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن.
وفى ختام اللقاء، أهدى المستشار محمد بكر رئيس الهيئة درع الهيئة التذكاري إلى أحمد راشد محافظ الجيزة، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.
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