محافظ الغربية يفتتح كنيسة مارى جرجس بكفر الزيات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية طارق رحمى، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى جمهورية "الإنسان المصرى"، ومن هذا الشعار انطلقت الدولة فى بناء جمهوريتها وتعميرها تحت مظلة بناء الإنسان المصرى، تحت شعار "كلنا واحد .. هدفنا واحد .. مصيرنا واحد"، معربا عن سعادته دائما عندما يفتتح مسجدا أو كنيسة؛ ليس فقط لقدسية دار العبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكن أيضًا لكونهم منابر للتنوير والتثقيف وبناء الإنسان.





جاء ذلك خلال افتتاح رحمى ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم السبت كنيسة مارى جرجس بكفر الزيات عقب تطويرها، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا وعدد من أعضاء مجلس النواب وراعى كنيسة مارى جرجس بكفر الزيات القمص أرسانيوس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وهنأ المحافظ، خلال كلمته، أهل الغربية بهذا الصرح العظيم المميز، مشيرا إلى أن كل ما به من تفاصيل تعكس قداسة وقدسية هذا المكان، فالاتقان فى تفاصيل هذه التحفة المعمارية تعكس مقدار الدقة والتفانى فى العمل، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على نيافة الأنبا بولا، والذى شهدنا دقته واحترامه لأدق التفاصيل بمشروع الفلك وكان إضافة للمواطنين فى الغربية.

وقال: "إن هذا الصرح سيكون مكانا لتعلم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والمواطنة"، موجهًا الشكر لنيافة الأنبا بولا والآباء والكهنة وكل من ساهم فى بناء هذا الصرح، مقدما الشكر لفريق الكورال من أبناء الكنيسة، والذى تضمن مترجمة للغة الإشارة، كرسالة بأنه لا أحد خلف ركب البناء والتنمية التى تشهدها مصر.

واختتم المحافظ كلمته قائلا: "أشعر بالفخر كونى محافظًا للغربية فى هذه الفترة من عمر الوطن والتى تشهد الكثير من الإنجازات تحت قيادة رئيس الجمهورية، فتحيا مصر ويحيا شعبها وجيشها وقائدها".