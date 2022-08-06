وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزى شباب الندى والصفوة بمحافظة الجيزة

جدة - نرمين السيد - قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمراكز شباب الندى والصفوة بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، فى إطار حرصه على المتابعة الدورية لأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات.





وخلال زيارة الدكتور أشرف صبحى لمركز شباب حى الندى بالمنطقة الأولى، ومركز شباب الصفوة بالمنطقة الثانية، تفقد ملاعب أكاديميات كرة القدم، والكاراتيه وقاعات البلياردو وتنس الطاولة، ومركز تدريب الكونغ فو وقاعات للأنشطة المتنوعة وغيرها من منشآت المراكز، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تخدم قطاعا من أبناء حدائق أكتوبر من الشباب والنشء.

وطالب الدكتور أشرف صبحى المعنيين بالإستماع لكافة طلبات العاملين بالمراكز، موجهًا بالعمل على حل أى مشكلات، وتذليل أى عقبات تواجه هذه المراكز والرواد، مشيرًا أن الوزارة تسابق الزمن من أجل إنجاز مختلف الأعمال بمراكز الشباب مع استحداث نظم اقتصادية واستثمارية لتوفير الموارد والتعاون مع القطاع الخاص.

وقال وزير الشباب: "مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصرى فى القرية والمدينة والمركز، الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها، وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين والأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصرى، فالوزارة كل الحرص على تذليل كافة الصعاب التى تواجه الشباب فى مختلف المحافظات".

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كان لها الفضل فى إحداث نقلة نوعية فى تطوير البنية الشبابية والرياضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير البنية الأساسية لمراكز الشباب، مع تحقيق رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ورافق الوزير خلال الجولة، عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر وطارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية ومركزى شباب الندى والصفوة.