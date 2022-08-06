نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة 2022 عبر وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة 2022، ظهرت اليوم السبت الموافق السادس من أغسطس 2022 نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2022 ويمكن للجميع الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم كما تم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وبلغت نسبة النجاح هذا العام 75.04% حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 457 ألف و 62 طالب بينما بلغ عدد الطلاب الذين سيقومون بأداء امتحانات الدور الثاني 152 ألف و 29 طالب وبعد أن قام الطلاب بالاطلاع على النتائج هناك الكثير من يرغبون في عمل تظلم وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد وكيفية تقديم التظلمات.

موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب بعد مرور 48 ساعة من إعلان النتائج على أن يستمر لمدة عشرة أيام وتبلغ تكلفة التظلم للمادة الواحدة 300 جنيه حيث يتم إيداع قيمة الرسوم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة بوزارة التربية والتعليم وذلك لحساب دعم تمويل المشروعات التعليمية إلكترونياً وبعد الموافقة على قبول طلب التظلم المقدم يقوم الطالب وولي الأمر بالحضور إلى مركز التقدير المركزي في الموعد المحدد وتقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر بعد ذلك سوف يتمكن الطالب من الاطلاع على البابل شيت الخاص به و نموذج الإجابة وبعد مراجعة إجاباته والتأكد منها يقوم الطالب بالتوقيع عليه وعندما يتم تعديل درجة الطالب سوف يتم إخباره بهذا وسيتمكن من استرداد قيمة التظلم.

أوائل الثانوية العامة 2022

تم الإعلان عن أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في المؤتمر الصحفي وقام الدكتور طارق شوقي بالاتصال بهم وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 78.32% بينما بلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 81.10% بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 68.38% وجاءت قائمة الطلاب الأوائل كالتالي:

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا لكم موعد وخطوات عمل تظلم على نتيجة الثانوية العامة كما قدمنا لكم أسماء الطلبة والطالبات الأوائل، ونتمنى للجميع دوام النجاح والتفوق.