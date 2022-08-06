عاجل- وزير التربية والتعليم: حجب نتيجة الثانوية العامة فى مدرستين بسبب الغش

جدة - نرمين السيد - وقال "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، إنه كان هناك تشابه ملفت فى نتائج هاتين المدرستين وتم تفريغ الكاميرات وجار التحقيق فى الغش للحفاظ على تكافؤ الفرص، مشددا على أن كل من يحاول الغش لن ينجوا بفعلته وهناك عقوبات مغلظة لمن يثبت عليه عقوبة الغش، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى الحبس وفقا لرؤية النيابة.

ولفت إلى أن الغش يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة المجتهدين وتم التحذير كثيرا منه فى الامتحانات، مشيرا إلى أن الغش يعتبر مشكلة حقيقية والقضية أصبحت الحصول على درجات وليس التعلم، منوها فى الوقت نفسه بأن المدرسة ثقافة ومعرفة وعلم.

وأشار إلى أن تجارب فنلندا وسنغافورة واليابان فى تطوير التعليم استغرقت وقتا طويلا لإحداث التغيير المطلوب، موضحا أن الاستثمار الأكبر هو بناء نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال، مبينا أن هناك 11 مليون طالب فى نظام التعليم الجديد بالكامل، وقريبا سوف نشعر بتطور التعليم بوصول الأطفال إلى مراحل دراسية متقدمة لأنهم يحصلون على نظام تعليم جديد من البداية، معتبرا أن أى نظام جديد فى ملف تطوير التعليم يحتاج إلى وقت كى نلمس آثاره على أرض الواقع.

وتابع "شوقى" قائلا: "إن المدرسين يبذلون مجهودا كبيرا فى العملية التعليمية ويحتاجون إلى تطوير مستمر، ونحن فى حالة تدريب مستمر لهم"، موضحا أنه سيتم تدريب المدرسين على التقنيات الجديدة ونوعية الأسئلة الجديدة بالعملية التعليمية، مضيفا أن أداء المدرسين والتعلم يتحسن سنة تلو الأخرى، نتيجة التدريب المستمر.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه سوف يتم تدريب أكثر من 200 ألف معلم يوم الاثنين المقبل عن أمور المناخ والتغير المناخى المتواجدة فى المناهج، مضيفا: "سوف يتم عقد امتحانات القبول للمعلمين فى مسابقة 30 ألف معلم وفقا للخطة الموضوعة مع التنظيم والإدارة، ثم سنحصل على النتائج، ونستكمل باقى الامتحانات والتدريبات، كى يكون الـ 30 ألف معلم متاحين مع بدء العام الدراسى المقبل".