وزيرالتعليم: 11 مليون طالب في نظام التعليم الجديد.. والتطوير يستغرق وقتا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 08:31 مساءً - أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تجارب فنلندا وسنغافورة واليابان في تطوير التعليم استغرقت وقتا طويلا لإحداث التغيير المطلوب.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت: "الاستثمار الأكبر لنا هو بناء نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال، هناك 11 مليون طالب في نظام التعليم الجديد بالكامل، وقريبا سوف نشعر بتطور التعليم بوصول الأطفال إلى مراحل دراسية متقدمة لأنهم يحصلون على نظام تعليم جديد من البداية".

وأضاف الوزير: "أي نظام جديد في ملف تطوير التعليم يحتاج إلى وقت كي نلمس آثاره على أرض الواقع".