محافظ الأقصر يتفقد مراحل إنشاء محور «شمال» الرابط بين الشرق والغرب

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ برفع نواتج أعمال إنشاء الكوبرى، القريب من كمين "يسى"، وتهذيب المنطقة المحيطة به ورصفها، مشددًا على ضرورة سرعة فتح الطريق أسفل الكوبرى لمرور السيارات والحافلات السياحية، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المنطقة.
كما تفقد المحافظ مدينة البياضية لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير وتزيين المسار السياحي؛ حيث تفقد أعمال تطوير مدخل الأقصر بالقرب من كوبرى البغدادى ورفع كفاءة المنطقة، التى تتضمن تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبرى وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق ومشايات من الأنترلوك، ومساحات نجيل خضراء، وزراعة نخيل، وطلاء أعمدة الكوبري.
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