رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل لجنة القدرات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، اليوم السبت، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض والإعلام وتكنولوجيا الاتصال.





ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة بزيارتهم لجامعة جنوب الوادى، مشيرًا إلى أن اللجنة تفقدت اختبارات القدرات التى تجرى داخل كليات الإعلام والتمريض والتربية الرياضية والتربية النوعية، حيث زارت عدد من اللجان والاطلاع على أعمال التصحيح الإلكترونى وأعمال الكنترول الخاصة بإظهار النتائج اليومية للطلاب. وأشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة حريص على متابعة إجراءات الاختبارات يوميًا بالكليات التى تجرب بها القدرات وتوفير أقصى سبل الراحة للطلاب وتخصيص أماكن انتظار لأولياء الأمور وتطبيق الاجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

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