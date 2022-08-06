وزير التعليم العالى يتفقد عددًا من الجامعات بمدينة برج العرب

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، عددًا من الجامعات بمدينة برج العرب، لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بها، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى تنفيذ المشروعات بالجامعات.





فى بداية جولته، تفقد وزير التعليم العالى مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، برفقة د. عمرو عدلى رئيس الجامعة، واطلع الوزير على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشهدت الجولة، تفقد الوزير مبنيين لكلية الهندسة، ويتم إقامتهما على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم المبنى الأول "قاعات محاضرات، 8 معامل دراسية وأبحاث، 15 فصلًا دراسيًا، غرفة سيمينار، غرف أعضاء هيئة التدريس، 5 قاعات رسم"، بينما يضم المبنى الثانى "قاعات محاضرات، 13 معملًا دراسيًا وبحثيًا، 13 فصلًا دراسيًا، غرف سيمينار، غرف أعضاء هيئة التدريس".

وتطرح الجامعة العديد من البرامح الدراسية المُتميزة، خلال العام الأكاديمى 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة برامج "هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة وعلوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلومات الحيوية"، وتقدم كلية الإدارة الدولية والإنسانيات برامج "المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الموارد البشرية"، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برامج "علوم الحاسب، الذكاء الاصتناعى وتكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب والأمن السيبرانى، المعلومات الحيوية"، كما تقدم الجامعة برنامج "هندسة العمارة المُستدامة"، وتقدم كلية الصيدلة "برنامج Pharm - D".

كما تفقد الوزير مقر جامعة سنجور ببرج العرب، واطلع على نِسب الإنجاز للأعمال الإنشائية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للجامعة أكثر من 41 ألف متر مربع، بمساحة إنشائية 9665 متر مربع، وتتكون الجامعة من 13 مبنى "مبانى أكاديمية، مبانى إدارية، قاعة محاضرات، مبانى سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، المطاعم، صالات الألعاب الرياضية".

يُذكر أن جامعة سنجور هى جامعة دولية فرانكفونية مُنشأة بقرار من قمة الفرانكفونية فى داكار عام 1989 وتستضيفها جمهورية مصر العربية فى الإسكندرية منذ ذلك الوقت، وهى مُخصصة لإعداد الكوادر البشرية الإفريقية لدعم التنمية المستدامة فى البلاد الإفريقية، وتمنح جامعة سنجور درجة الماجستير فى التنمية المُستدامة فى مجالات "البيئة، والثقافة، والإدارة، والتعليم، والصحة، وإدارة المخاطر"، ويتم حاليًا إنشاء حرم جامعى جديد بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، فى منطقة الجامعات والمراكز البحثية، بهدف التوسع فى أعداد الطلاب الأفارقة التى تستضيفهم الجامعة.

واختتم الوزير جولته، بتفقد الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، والتى تم الانتهاء من 98% من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، ويتم إنشاؤها على مساحة 15 ألف و909 متر مربع، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالجامعات وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا، وتجهيزها بأحدث الإمكانات والوسائل التكنولوجية للعمل على تطوير قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتقدم جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من البرامج الأكاديمية المتميزة، خلال العام الأكاديمى 2022/2023، ومنها "تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد".