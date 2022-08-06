نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط وزارة التربية والتعليم لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 للدور الأول، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحيث أن معرفة النتيجة وتفاصيل الدرجات يمثل هاجس لجميع الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور لمعرفة نتيجة ثمرة جهد وتعب أبنائهم، حيث تعتبر هذه المرحلة هي النقطة الفارقة في تحديد مستقبلهم، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 والخطوات

كما حددت الوزارة الرابط الموحد لمعرفة النتيجة فور إعلانها من خلال اتباع خطوات بسيطة فقط برقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية للدور الأول 2022 م، كما يمكنكم الاطلاع على نتائج وأسماء أوائل الطلبة في جميع محافظات الجمهورية كما يلي؛

قم بالتوجه إلى رابط نتيجة الشهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم المصرية.

ومن ثمة قم بإدخال رقم جلوس الطالب الخاص به.

ليتم عرض النتيجة بالمواد والدرجات.

وفي نفس السياق فقد اعتمد معالي الوزير دكتور شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح عامة على مستوى جمهورية مصر العربية بقيمة 75.04%، وفق النسب المحددة لكل شعبة كما يلي؛

شعبة علمي رياضة: بنسبة 81.10 % والتي حققت ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 76%.

شعبة علمي علوم: حققت نجاح بنسبة 78.32% والذي حقق زيادة أيضاً بالمقارنة بنسبة العام الماضي وهي 76%.

شعبة الأدبي: أما الشعبة الأدبية فقد حققت انخفاض هائل في نسبة النجاح هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، حيث أن نسبة نجاح الشعبة الأدبية هذا العام هي 68.38%، في حين كانت العام الماضي بنسبة 83.8%.

أسماء أوائل الطلبة في محافظات مصر

حيث أنه تم صباح اليوم الموافق السادس من أغسطس 2022 م الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة في الشعب الثلاثة بنظام الثانوية العامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وهي كما وضحناها لكم بالصور والأسماء وفق ما جاء عن وزارة التربية والتعليم، مع خالص الأمنيات بدوام النجاح والتفوق لجميع الطلبة.