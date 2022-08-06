عاجل بالدرجات رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس بوابة وزارة التربية والتعليم https://g12.emis.gov.eg

رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، لا يزال طلبة الثانوية العامة في انتظار مَعد ظهور النتيجة الذي من المفترض أن يكون خلال الساعات القادمة من الآن حيث تزداد دقات قلب الطلاب وأولياء الأمور كلما تمر ساعة من الآن حتى تظهر النتيجة، وتعد ليلة انتظار امتحانات الثانوية العامة ليلة من ليالي العمر التي لا تتكرر ولا يمكن نسيانها طيلة أيام حياتنا حيث أن التوتر والقلق حيال ثمرة المجهودات التي تم بذلها طوال أيام ذلك العام الدراسي تكمن في مجموع الدرجات التي سوف تظهر يوم النتيجة مما يجعل الأمر صعب على الطلاب للغاية، ومهما حاول طلبة الثانوية العامة بأن يقضوا أوقات ممتعة ويركزوا على الحصول على إجازة مبهجة إلى أن الخوف والشعور بالاكتئاب لدى بعض الأشخاص نتيجة انتظار النتيجة أمر لا مفر منه، وننصح جميع طلابنا في الثانوية العامة بأن يقللوا من وطئ تلك الأحمال عن أكتافهم حيث أن النتيجة ليس بالأمر الذي سوف يحدد مستقبلهم بل مستقبل كٍل منا بيد الله وحده فقط وسوف نوضح في المقال طريقة معرفة نتائج الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022.

نتائج الصف الثالث الثانوي 2022

مبروك النجاح كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم https://g12.emis.gov.eg/ بالاسم ورقم الجلوس قد قام طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإشارة إلى أن يوم السبت الموافق 6 من شهر أغسطس سوف تعلن النتائج في تمام الساعة 10 صباحاً، حيث تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022، وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة من خلال صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك، فقد تم عرض نتائج الطلاب بشكل رسمي على السيد رئيس الوزراء ومن بعده السيد وزير التعليم العالي لكي يتم وضع المؤشرات الأولى الخاصة بتنسيق القبول في كليات مصر في مختلف مجالاتها.

رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

لا تتجاوز خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 ثلاث خطوات بسيطة يمكن لأي طالب أو ولي أمر فعلها: