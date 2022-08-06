نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر g12.emis.gov.eg لينك موقع الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي على موقع وزارة التربية والتعليم بنسبة نجاح 75.04% في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022، ربما تقتصر إجازة الصيف على جميع الصفوف الدراسية المختلفة ماعدا الصف الثالث الثانوي الذي يقضي طلابه إجازاتهم في انتظار النتيجة ومن ثم انتظار نتيجة التنسيق الذي لا يستطيع أيا منا في النظام الحالي التنبؤ بأي شكل من الأشكال حيث أن النظام الجديد الذي قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماده في الثانوية العامة أحدث تغير كبير في مستوى درجات التنسيق الخاص بالقبول في الجامعات المصرية المنتشرة في جميع محافظات مصر، وبذلك أصبح الأمر أصعب على طلاب الثانوية العامة حتى بعد أن يتمكنوا من معرفة نتائجهم حيث أن الدرجات التي قد تمكنوا من الحصول عليها ليست بالمؤشر الواضح لما سوف يضطروا لاستكمال مستقبلهم خلاله في الأعوام الدراسية القادمة، وبذلك تصبح نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 بالإضافة إلى نتيجة التنسيق الهم الأكبر لدى الشارع المصري بالأيام القادمة.

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 فمنذ عدة أيام قد ازداد معدل البحث بشكل كبير في محركات البحث جوجل وغيرها داخل جمهورية مصر العربية عن نتيجة الثانوية من حيث الموعد المحدد لطهورها والخطوات الواجب اتخاذها لمعرفتها بالإضافة إلى الرابط الرسمي المخصص للاستعلام عن النتيجة ، لذلك قد اهتمامنا في هذا المقال بتوفير كل تلك المعلومات لتسهيل الأمر على كل طالب وطالبة بالثانوية العامة هذا العام تظهر النتيجة بشكل رسمي في يوم السبت 6 أغسطس 2022 ، على موقع اليوم السابع في تمام الساعة عشر ظهراً وعلى موقع الوزارة في تمام الساعة السادسة مساء يكامل تفصلها، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04%.

أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية في كافة الشعب

رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022

يمكن من خلال إدخال اسم الطالب فقط بالإضافة إلى رقم جلوسه أن يحصل أي شخص على نتيجة الثانوية العامة 2022،كما نوضح فيما يلي

أولاً نقوم بالدخول على موقع وزارة التعليم والتعليم والتعليم العالي من هنا.

ثانيًا نقوم بكتابة رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

ثالثًا نضغط على زر ظهور النتيجة وبذلك تظهر درجات كل مادة بسهولة ويسر.

نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022

قد قامت الكثير من المصادر الموثوقة في الثانوية العامة المصرية بالإعلان عن نسبة نجاح طلاب وطالبات الثانوية العامة المصرية التي قد بلغت 75.04٪ وذلك بشكل عام بينما قد بلغت نسبة نجاح طلاب شعبة علمي علوم فقط 78.32٪ وتلك النسبة تعد أعلى من نسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية للعام الدراسي الماضي،وقد بلغت نسبة نجاح طلاب شعبة علمي رياضة لهذا العام 81.1٪، وعلى الجانب الآخر قد بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية لهذا العام 68.38٪، وبذلك أصبحت نتيجة طلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي أمر منتهي بعد انتظار طويل وعام ثقيل من المجهود والتعب.