“السنة الجديد” مجموع كلية الشرطة 2022 ورابط التقديم الرسمي moi.gov.eg

نتابع معكم مجموع كلية الشرطة 2022، حيث مزاد البحث من قبل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن تنسيق القبول بكلية الشرطة المصرية، ورابط الالتحاق والتقديم التابع لوزارة الداخلية المصرية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن التنسيق (الحد الأدنى) وأيضا شروط قبول والتقديم في أكاديمية الشرطة 2022، كما سنعطيكم بعض النصائح التي ستساعدكم على القبول، فتابعوا معنا في هذا المقال حيث لن تخرجوا غير بالمعلومات الكافية للالتحاق بكلية الشرطة.

التقديم على كلية الشرطة 2022

وقد فتحت وزارة الداخلية التقديم على كلية الشرطة بدءا من بداية شهر أغسطس الجاري، وقد تم الإعلان عن مواعيد التقديم الإلكتروني سواء كان المتقدم من خريج الثانوية أو من الجامعيين المقدمين على ضباط متخصصين الذي تابعنا الشروط الخاصة بهم بالتفصيل، وقد تم عمل مؤتمر صحفي من قبل اللواء مساعد وزير الداخلية مدير اكاديمية الشرطة هاني أبو المكارم، أعلن فيه تصديق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة في الكلية العام 2022.