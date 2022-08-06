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عمر شويل - جدة يشهد شهر أغسطس حدث هام بجمهورية مصر العربية لهذا العام حيث يشهد كل عام عند أقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ويبدأ العد التنازلي لإعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 والذى ينتظرها الكثير من الطلبة وطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة والذين قد انتهوا من تأديه جميع الامتحانات يوم 21 يوليو 2022 حيث يستعد الطلاب لظهور نتيجة الثانوية العامة والتى من المقرر أن تظهر فى خلال ساعات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل بجميع الشعب في مصر لعام 2022

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان يوم النتيجة وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت وموقعها الإليكتروني الخاص بها، فور أعتمادها وإعلان أسماء الأوائل من الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ثم بعد ذلك ستعلن النتيجة للجميع، حيث يمكن الدخول للموقع والأستعلام برقم الجلوس الخاص بكل طالب. وعدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين قاموا بأداء الامتحانات ، بلغ عددهم نحو 707 ألف و992 طالب، منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية علوم، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية رياضيات.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

تسجيل الدخول على موقع الوزارة الخاص بها https://moe.gov.eg/ برقم جلوس لعام 2022.

ثم تحديد المحافظة ووضع رقم الهاتف والتأكد من صحته.

سيتم عرض الدرجات الإجمالية التي تم الحصول عليها في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022 للطلاب على أنها درجات وليس كنسب مئوية بمعدل إجمالي 410. ثم ضرب النتيجة في 100، وبذلك تكون النسبة المئوية للطلاب.

وهذا المجموع يتحصل عليها الطلاب من المواد التي تضاف إلى المجموع.

أما المواد التي لا تضاف للمجموع فهي تعتبر مواد نجاح ورسوب فقط مثل التربية الدينية والتربية الوطنية.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم عن فتح باب للإعاده التصحيح للطلاب والطالبات إذا شك أحداهم بالدرجات الخاصة به عليهم بالتقدم بطلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالى لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة وتتم اعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا. وسيتمت حصل رسوم الاطلاع وقدرها 300 جنيه مصري، من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة. إليكم موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.

إعلان أسماء الأوائل بالثانوية العامه بجميع الشعب

أوائل شعبة علم علوم

أوائل شبعة قسم الأدبي

