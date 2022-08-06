بوابة مصر.. تطوير طريق المطار وزيادة المساحات الخضراء

جدة - نرمين السيد - يشهد مطار القاهرة الدولى تطويرا كبيرا فى مستوى الخدمات المقدمة لكل رواد المطار من مسافرين ومودعين ومستقبلين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى مبانى المطار الثلاثة لتيسير الحركة وزيادة المساحات الخضراء والتشجير وافتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية عالمية بالمطار.





وقال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات وإبراز الوجه الحضارى والجمالى للمطارات المصرية وفى مقدمتها مطار القاهرة الدولى بوابة مصر الأولى بما يسهم فى تقديم صورة حضارية تليق باسم مصر أمام الضيوف القادمين لزيارتها من مختلف دول العالم.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس الإدارة، قد أجرت تجديدات وصيانة شاملة لكل الطرق المؤدية من وإلى المطار والطرق الداخلية ورفع كفاءتها، والتركيز على الهوية البصرية بمحيط مبانى الركاب والعناية بالمسطحات الخضراء والتشجير، إضافة إلى مراجعة العلامات واللافتات الإرشادية لتيسير الحركة أمام مرتادى مطار القاهرة فى الدخول إليه أو الخروج منه وكذلك التنقلات الداخلية بين مبانى المطار.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين فى السفر والوصول، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى على التوسع فى جذب عدد من العلامات التجارية العالمية بمجال الأغذية والمشروبات، حيث تم مؤخرا افتتاح فرع لإحدى العلامات التجارية العالمية أمام واجهة صالة الوصول لمبنى الركاب رقم 3.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فقد تم إصدار تعليمات صارمة بالتوفير فى استخدام الإضاءة فى كل المواقع واستبدال جميع اللمبات الكهربائية بأخرى موفرة.