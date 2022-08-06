عاجل- نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من موقع الوزارة الرسمى

جدة - نرمين السيد - ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رقم الجلوس من الرابط.
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022 بلغت 75.04 % وهى نسبة أعلى من العام الماضى والتى شهدت نسبة بلغت 74%.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم السبت، إن نسبة النجاح فى شعبة العلوم بلغت 78.32 % ، وشعبة الرياضيات 81 %، والشعبة الأدبية 68 %، مشيرا إلى أن نسبة النجاح فى الفيزياء هذا العام بلغت 83.5 % والتاريخ 85 %.
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