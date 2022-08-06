المدارس الخاصة للغات تتفوق فى نتيجة الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - وبلغت نسبة النجاح فى المدارس الخاصة للغات 86%، تليها المدارس الرسمية للغات (التجريبية) بنسبة 81.6%، ثم مدارس الثانوية العامة (الحكومية عربى) بنسبة 78%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وجاءت مدارس (الخاص معان) فى المركز الرابع بنسبة 74.5%، تلتها المدارس الخاصة بمصروفات بنسبة 66.8%، ثم مدارس الخدمات والمنازل بنسبة 40.1%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

واعتمد وزير التربية والتعليم، مساء الجمعة، نتيجة الثانوية العامة 2022، بنسبة نجاح عامة 74.5%.

وأدى 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عادلة وتعطى كل ذى حق حقه.