المدارس الخاصة للغات تتفوق فى نتيجة الثانوية العامة 2022

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جدة - نرمين السيد - وبلغت نسبة النجاح فى المدارس الخاصة للغات 86%، تليها المدارس الرسمية للغات (التجريبية) بنسبة 81.6%، ثم مدارس الثانوية العامة (الحكومية عربى) بنسبة 78%.
نتيجة الثانوية العامة 2022
وجاءت مدارس (الخاص معان) فى المركز الرابع بنسبة 74.5%، تلتها المدارس الخاصة بمصروفات بنسبة 66.8%، ثم مدارس الخدمات والمنازل بنسبة 40.1%.
نتيجة الثانوية العامة 2022
واعتمد وزير التربية والتعليم، مساء الجمعة، نتيجة الثانوية العامة 2022، بنسبة نجاح عامة 74.5%.
وأدى 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عادلة وتعطى كل ذى حق حقه.
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