نتيجة الثانوية العامة 2022.. لم يحصل أحد على 100% هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، خلال البث المباشر لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، إلى أن بعض الأوائل اقتربوا من هذه النسبة، وحصل الطالب الأول على شعبة علمى الرياضيات على مجموع 407 درجات، أما الأولى على علمى العلوم حصلت على مجموع 402 درجات، والأولى على الشعبة الأدبية حصلت على 387 درجة.
وأكد الوزير أن هناك تزايدا فى أعداد المقاعد المتاحة للطلاب بالجامعات، وبالتالى سيكون هناك إتاحة لجميع الناجحين لدخول الكليات التى يرغبون فيها بمجاميع أقل من الأعوام السابقة.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة فى الثانوية العامة 2022، بلغت 75.4%.
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