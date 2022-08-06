محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز العدوة

وقال المحافظ، خلال الجولة، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" داخل 19 قطاعا خدميا، إذ يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية و757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، إلى جانب إدراج مركزين آخرين فى المرحلة الثانية هما سمالوط وبنى مزار.
وذكر بيان للمحافظة أن جولة المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبد الخالق ووحدة تنمية الأسرة والطفولة بالقرية وكذلك تفقد مجمع الخدمات بقرية بنى عامر، كما تم تفقد المجمع الزراعى بقرية بنى عامر.
وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا دائما ومستمرا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجرى تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعا.
كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى واستمع إلى طلباتهم ووجه بدراستها وحلها، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها.
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