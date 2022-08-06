وزيرة التضامن تهنئ منتخب الأولمبياد الخاص لفوزه ببرونزية كأس العالم

جدة - نرمين السيد - قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم التهنئة للمنتخب الوطنى للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، وذلك بعد أن نجح فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص، والتى أقيمت فى مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو الماضى وحتى 6 أغسطس الجارى.





وحقق المنتخب الوطنى فوزًا كبيرًا على حساب منتخب جزر الكاريبى بستة أهداف مقابل لا شيء فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتى جمعتهما أمس الجمعة، ليحقق المنتخب الوطنى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأبطال من ذوى الهمم.

وأشادت "القباج" بالمستوى الكبير الذى قدمته فتيات المنتخب فى ذلك المحفل الدولى الكبير، حيث أكدت بطلات المنتخب أنهن دائما " قادرون باختلاف"، مشيرة إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعى كافة أشكال الدعم لأبطال المنتخب الوطنى من أجل مواصلة مسيرة الانجازات فى البطولات القادمة.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعى استقبال أبطال المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية الموحدة، للاحتفاء بالإنجاز الكبير الذى تم تحقيقه، فضلًا عن استقبالها لإحدى بطلات المنتخب وابنة دار القدس لرعاية الأيتام لذوى الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والتى شاركت فى تحقيق ذلك الانجاز الكبير للمنتخب الوطنى، ونجاحها فى رفع اسم مصر والدار عاليًا فى هذا المحفل الدولى.