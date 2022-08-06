عاجل.. نسب نجاح أوائل الثانوية العامة 2022 (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة بلغ أعداد الطلاب الأوائل بالشعبة الأدبية 11 طالبا وطالبة يتراوح مجموعهم بين (387 و381 درجة)، أما شعبة علمى الرياضيات بلغ أعداد الأوائل فيها 9 طلاب وطالبات تراوحت درجاتهم بين (407 و404 درجات)، وبلغ أعداد الطلاب الأوائل بشعبة العلوم 14 طالبا وطالبة يتراوح مجموعهم بين (402 و399 درجة).
نتيجة الثانوية العامة 2022
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أحدا لم يحصل على الدرجة النهائية فى الثانوية العامة لهذا العام 2021/2022، والمقدرة بـ410 درجات.
واعتمد وزير التربية والتعليم، مساء الجمعة، نتيجة الثانوية العامة 2022، بنسبة نجاح عامة 75.4%.
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