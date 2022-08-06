75 % نسبة التنفيذ بمحطة تنقية مياه الشرب العملاقة بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع محطة تنقية مياه الشرب العملاقة بطاقة إنتاجية 600 ألف م3 / يوم، والجارى تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.





وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ المشروع بلغ 75%، وأن المحطة بتكلفة حوالى مليار و150 مليون جنيه، وستقوم بتغذية التوسعات العمرانية بمياه الشرب بمدن "العاشر من رمضان – بدر – حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة". وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة دفع العمل بالمشروع والذى يعد من المشروعات القومية نظراً لدوره فى تلبية الاحتياجات المائية للتوسعات العمرانية بعددٍ من مدن شرق القاهرة، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز وانتظام سير العمل للانتهاء من التنفيذ فى أسرع وقت، وبالجودة والكفاءة المطلوبتين. وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن مشروع محطة تنقية المياه يتكون من "2 خزان أرضى استراتيجى بسعة إجمالية 90 ألف م3 - مبنى طلبمات مياه مرشحة يتكون من صالة الطلمبات وغرف التشغيل ولوحات الكهرباء وغرف المحولات ومكاتب إدارية وخزانات المياه المرشحة - 2 مبنى مروقات يتكون كل مبنى من أحواض المروقات وبئر التوزيع وغرف التفاعل وخزان حجز الرواسب، كما يوجد خزان الشبة والمعامل بالمبنى الشرقى وصالة الكلور والمولد بالمبنى الغربى - 2 مبنى مرشحات يتكون كل مبنى من 24 حوض ترشيح و 2 خزان للمياه المرشحة - وأماكن تجميع الرواسب الخارجة من المحطة وأماكن لتجميع المياه الزائدة من خزانات المحطة".

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