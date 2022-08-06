أول رد من صحة كفر الشيخ على رصد حالات مصابة بالإيدز

جدة - نرمين السيد - أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بيانا رسميا للرد على المنشورات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن رصد حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) بإحدى قرى المحافظة.





ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إلهام محمد بالتحقق من ذلك واصدار بيان لتكذيب تلك الشائعات بالحقيقة على أرض الواقع.

وأكدت المديرية فى بيان اليوم، أنه فى حال الاشتباه فى الإصابة من خلال الفحص الإكلينيكى يتم إجراء التحاليل المعملية لتأكيد أو نفى الإصابة من خلال المعامل المركزية بالوزارة، مضيفة أنه خلال الـ6 أشهر الماضية لم تصل أى نتائج معملية تفيد بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، كما أن البرنامج القومى لمكافحة الإيدز، يقوم بحملات توعوية فى كافة المدن والقرى التابعة للمحافظة، للتعريف بكيفية الوقاية من المرض، وأماكن تقديم الخدمات للمصابين، والتى تقدم خدماتها مجانا وفى سرية تامة.

وأشارت إلى استقرار الوضع الوبائى الخاص بفيروس نقص المناعة بين جميع سكان المحافظة بشكل عام، وفى القرية المذكورة بشكل خاص، منوهة إلى أنه تم فحص جميع الحالات المستهدفة بالفحص فى القرية المشار إليها، والتى اثبتت عدم وجود أى ارتفاع فى معدلات الإصابة بين الفئات المستهدفة ممن يشيع بينهم الوخز بالإبر بين أكثر من شخص أو أكثر من مرة.

وشددت مديرية الشؤون الصحية على حرصها على تقديم كافة الخدمات الصحية وخدمات البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز والمتمثلة فى "خدمات الفحص وخدمات المشورة وخدمات صرف العلاج والرعاية الصحية والتوعية"، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبها، أكدت وكيلة الوزارة أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، يتم تشخيصه (معمليا) من خلال تحليل عينات الدم، فى مركز المشورة التابع للمديرية، أو فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وليس من خلال الفحص الاكلينيكى أو المناظرة الطبية.