عاجل.. ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 

جدة - نرمين السيد - أوائل الشعب كالتالى:

زينب أكرم حسن من الفيوم، ساندى معاذ من الدقهلية، عائشة حسن طه من الإسكندرية، سوسن رانى سراج الدين من الدقهلية، مهند محمد شعبان من الجيزة، بسملة محروس رشاد من سوهاج أحمد سمير عبد العزيز من القاهرة، أروى عبد المحسن من الإسكندرية، ليلة أحمد فؤاد من الجيزة، مريم محمد أحمد من القليوبية.

ملك عبد الفتاح من المنوفية، إسلام فتحى من دمياط، عمر السيد محمود من الغربية، محمد أشرف كمال من الشرقية، أميرة خالد من الغربية.











وأضاف الوزير خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن نسبة النجاح الكلية للثانوية العامة بلغت 75.04% بنسبة الحضور 609.091، ونجاح 457.062، وأن نسبة نجاح الشعبة العلمية علوم 78.32%، والعلمية رياضة 81.10%، وجملة الشعبة الأدبية 68.38%.



نتيجة الثانوية العامة 2022

وأدى 708 آلاف و992 طالبا وطالبة بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، الامتحانات خلال الفترة بين 20 يونيو و21 يوليو الماضيين، وتم عقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، بينما تم التصحيح إلكترونيا بالكامل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، عادلة وتعطى كل ذى حق حقه.