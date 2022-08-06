عاجل.. وزير التعليم: حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة قررت حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعى، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب فى هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات وذلك خلال أسبوع أو 10 أيام.





وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت - إن عدد حالات الغش التى تم ضبطها هذا العام كانت أقل بكثير من العام الماضى وتم تحويل جميع الحالات للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف الوزير أنه سيتم فتح باب التظلمات بعد غد الاثنين وفق القواعد والشروط التى حددتها الوزارة ولمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن التقديم سيكون ورقيا وإلكترونيا على موقع الوزارة على أن يتم إرسال جميع الخطوات التى سيتم اتباعها عقب تقديم التظلمات للمتقدمين.

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