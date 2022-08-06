الرئيس السيسي: زودنا عدد المستفيدين من تكافل وكرامة ودعم بطاقات التموين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة زودت عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إضافة إلى دعم بطاقات التموين كحزم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، متابعا: "حبينا اننا نحسن من خلال ضخ أموال وهذا هو استهداف الدولة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الكلية الحربية: "الدولة اتعاملت مع الازمة الاقتصادية وتداعيتها بشكلين الأول ألا نعكس الزيادة على الناس حتى لو كانت غالية في الخارج.. ثم استهدفنا الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا نقف جنبهم على الأقل الـ6 أشهر القادمة".