عاجل- السيسى: القوات المسلحة حمت مصر من الإرهاب وساعدت فى التنمية



جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته، اليوم السبت، للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، أن دور القوات المسلحة منذ 2011 وحتى الآن يحتاج مع الجميع كتاب ومفكرين أن يلقى الضوء عليه، لكونه أحد أهم الأسباب لحماية البلد، وهذا ليس انحياز وإنما إقرار واقع.

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