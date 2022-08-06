عاجل.. الرئيس السيسى: الحوار الوطنى مهم والاختلاف سنة من سنن الكون

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال تفقد الكلية الحربية "ده أمر مهم أوى أوى أوى.. إن إحنا يبقى فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل الناس".

وأضاف الرئيس "الحوار الوطنى مهم علشان نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين.. الاختلاف سنة من سنن الكون.. مش ممكن نكون أبدا كلنا بفكر واحد ورأى واحد وتصور واحد تجاه أى قضية بنتكلم فيها".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءً مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس واستمع الرئيس لآراء الطلبة واسـتفسـاراتهم فى مختلف القضـايا والموضوعات، واستعرض موقف مصر فى موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.