جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن 76 طالبًا وطالبة قد أدوا امتحان شهادة الدبلومات الفنية الدور الثانى بالمحافظة، على مستوى 4 لجان، هى: مصطفى كامل الزراعية برأس سدر، وأبوزنيمة الثانوية الصناعية، وطور سيناء الثانوية الفندقية، ودهب الثانوية الصناعية.





وأوضحت المديرية، فى بيان لها اليوم السبت، أن نسبة الحضور بلغت 100%، لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَ أية شكاوى، وتمت الامتحانات بجو هادئ حتى انتهاء اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنوب سيناء.. نسبة حضور امتحان الدور الثانى بالدبلومات الفنية تبلغ 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.