جدة - نرمين السيد - تابع قنصل عام جمهورية مصر العربية فى بورسودان سامح فاروق شحاتة، سفر ثمانية بحارة مصريين من طاقم سفينة غرقت بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر السودانية، حيث فقد البحارة المصريين جميع متعلقاتهم بما فيها جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية، و ذلك فى إطار جهود وزارة الخارجية، بقطاعها القنصلى، من أجل رعاية المصريين فى الخارج.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: نتابع عودة 8 بحارة مصريين لأرض الوطن بعد غرق سفينتهم بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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